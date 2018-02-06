"Дом-2": Катя Жужа не хочет возвращаться в город

Катя Жужа, получившая широкую известность благодаря своему участию в популярной телепередаче «Дом-2», поведала своим поклонникам о том, что ей хочется остаться за чертой города и отстраниться от городской суеты, отдыхая со своими детьми.

В официальном Instagram-аккаунте Кати Жужа появился очередной фотоотчёт с её каникул за городом. На опубликованных фото запечатлена дочь участницы телестройки, играющая на открытом воздухе со снегом. В описании к снимку Жужа заметила, что находясь за городом, ей не хочется возвращаться в городскую черту, так как она бы навечно осталась отдыхать, жарить шашлыки, играть со своими детьми на свежем морозном воздухе. Поклонники Екатерины в комментариях заявили, что она является очень хорошей матерью, так как некоторые люди оставляют детей на попечение родственников, чтобы хорошенько отдохнуть от всей суеты, а Жужа предпочитает проводить свободное время с семьёй.

Александр Вест

Также фанаты Кати заявили, что её дочка очень похожа на свою мать, являясь весьма миловидным ребёнком. Некоторые поклонники заметили, что с удовольствием присоединились к бы к ней, променяв работу на отдых за городом.