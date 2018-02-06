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| | Рудова с разбитой губой цитирует Face

Рудова с разбитой губой цитирует Face

Сегодня, 11:54
Российская актриса Наталья Рудова нацеловалась до разбитых губ. Опубликовав в Instagram фото в "пострадавшем виде" она даже процитировала уфимского рэпера Face.

Рудова с разбитой губой цитирует Face

 

В своей странице в Instagram Рудова опубликовала очередную фотографию. На ней изображена сама актриса и ее подруга Ульяна Банановая. На снимке кинозвезда изображена с поцарапанной губой, которую, по своим словам, Наталья повредила, нацеловавшись с подружкой. В своем посту она также процитировала слова из композиции уфимского рэп-исполнителя Face: "магазин Gucci в Санкт-Петербурге". Очередное изображение актрисы появилось в Сети всего около двадцати минут назад, но уже набрало более 4,5 тысяч лайков от поклонников.

Ранее Рудову обвинили в применении фотошопа в своих фотографиях. По мнению фанатов, актриса намерено использует специальные программы, дабы выглядеть более презентабельно на снимках.
Никита Готский
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