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| | Кожевникова: Человеку не нужна свобода

Кожевникова: Человеку не нужна свобода

Сегодня, 12:27
Нередко отечественные знаменитости решают довольно глубоко проанализировать определенные вопросы и главной платформой для этого, в последнее время, стал Instagram. О смысле жизни и бытия человека решила порассуждать звезда сериала «Универ», а также депутат Госдумы Мария Кожевникова. Ее вывод был в том, что человеку для самопознания и самоконтроля, в первую очередь, требуется свобода.
 

Кожевникова: Человеку не нужна свобода

 

«Мы хотим научиться править миром, хотя не умеем управляться даже с собственными мыслями. В связи с различными новостями, все никак не могу понять, кем себя мнит человек? Как он может бросать вызов не только природе, но и своему существованию в целом? Все слишком поверили в модное нынче слово «свобода», убедили себя в том, что это так необходимо, а вот пользоваться этим словом не научились», - утверждает Кожевникова.
 
Также она отмечает, что человек попросту не знает, что с ним случится в следующую секунду, а потому говорить об управлении миром, от которого зависишь на все сто процентов невероятно трудно.
 
«Все, что сейчас происходит с людьми ведет к последствиям, губительную природу которых сложно осознать сейчас. Можно лишь сказать прямо, что это самоуничтожение», - довольно депрессивно признается Мария, добавив в конце слово, означающее с интернет-сленга, «мое мнение».

Николай Офицеров
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