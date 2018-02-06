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| | Объятия и поцелуи: Раскрыты новые подробности романа Бузовой и Бутрутдинова

Объятия и поцелуи: Раскрыты новые подробности романа Бузовой и Бутрутдинова

Сегодня, 11:53
Популярная в настоящее время поющая ведущая Ольга Бузова продолжает вновь интриговать своих поклонников темой своего романа. Причиной тому послужили недавние съемки знаменитости в паре с комиком Тимуром Бутрутдиновым в качестве рекламной компании новой линии одежды.

Объятия и поцелуи: Раскрыты новые подробности романа Бузовой и Бутрутдинова

 

Бузова решила снова сделать рекламу своей подруге и одновременно дизайнеру Белле Потемкиной, и в этом процессе принял участие «друг» певицы. Однако звезда «Дома-2» не упустила возможности создать ажиотаж вокруг собственной персоны, что получилось благодаря публикации короткой видеозаписи со съемок. На ней знаменитости бесконечно обнимаются, пьют сок на брудершафт, а также хвалят одежду, посвященную Чемпионату мира по футболу и Дню всех влюбленных.

Батрутдинов также прокомментировал ситуацию и признался, что теперь все подруги Оли и его подруги тоже. Более того, как подчеркнула Бузова, их дружба теперь находится не на грани, а за гранью. Поклонники певицы и юмориста получили новую порцию поводов для обсуждений, которые не утихают уже несколько недель. Известные коллеги «звездной парочки» активно участвуют в данном процессе и провоцируют публику думать о том, что Бузова и Батрутдинов действительно могут создать полноценный союз, несмотря на 13 лет дружбы.
Анна Лисичкина
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