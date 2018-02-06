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| | Джейми Дорнан отказался снова стать Кристианом Греем

Джейми Дорнан отказался снова стать Кристианом Греем

Сегодня, 12:21
Актёр Джейми Дорнан, получивший широкую известность благодаря скандально известному художественному фильму «Пятьдесят оттенков серого», заявил о том, что не намерен участвовать в создании его очередной части, снявшись в сиквеле проекта.

Джейми Дорнан отказался снова стать Кристианом Греем

 

В скором времени в мировой прокат выйдет картина под названием «Пятьдесят оттенков свободы», в которой Дорнан вновь вошёл в образ Кристиана Грея. Однако, сам актёр признался, что если создатели данных картин и надумают снимать их продолжения, в них его уже не будет. В интервью Джейми заметил, что считает себя слишком старым для исполнения подобной роли в будущем, а если сиквел и состоится, то это будет не скоро, так как все книги по серии «Оттенков серого» уже экранизированы.

Также Дорнан добавил, что персонаж Грея в сиквеле доставил ему больше удовольствия, чем в первой картине, продемонстрировав личностные изменения из-за того, через что он прошёл на своём жизненном пути. Заметим, сам актёр заявляет о том, что его постоянно путают с его персонажем, обращаясь к нему «мистер Грей».
Александр Вест
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