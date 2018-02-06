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| | Анастасия Костенко провоцирует Аллу Пугачеву

Анастасия Костенко провоцирует Аллу Пугачеву

Сегодня, 12:14
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко может разочаровать Аллу Пугачеву. Модель раскритиковала венчание Примадонны. 

Анастасия Костенко провоцирует Аллу Пугачеву

 

Как всем известно, Пугачева уже венчалась два раза, что вызвало скандал в обществе. Анастасия Костенко решила высказаться по этому поводу. По ее мнению, венчание проходит лишь однажды в жизни, а такую сакральную процедуру не стоит обесценивать. «Это новомодные тенденции, которые не граничат с верой», пишет Анастасия. Предполагается, что таким громким заявлением Костенко может вызвать гнев со стороны Пугачевой, а также невозможность попасть в светское общество Москвы.

Недавно Костенко раскритиковали за ее свадебный наряд. Как считают фанаты, внешний вид модели перед ее свадьбой с Тарасовым оставлял желать лучшего. Сама девушка также рассказала, что почти не участвовала в организационных моментах, так как заботы по проведению бракосочетания взял на себя ее возлюбленный.
Никита Готский
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