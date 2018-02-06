Анастасия Костенко провоцирует Аллу Пугачеву

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко может разочаровать Аллу Пугачеву. Модель раскритиковала венчание Примадонны.





Никита Готский

Как всем известно, Пугачева уже венчалась два раза, что вызвало скандал в обществе. Анастасия Костенко решила высказаться по этому поводу. По ее мнению, венчание проходит лишь однажды в жизни, а такую сакральную процедуру не стоит обесценивать. «Это новомодные тенденции, которые не граничат с верой», пишет Анастасия. Предполагается, что таким громким заявлением Костенко может вызвать гнев со стороны Пугачевой, а также невозможность попасть в светское общество Москвы.Недавно Костенко раскритиковали за ее свадебный наряд. Как считают фанаты, внешний вид модели перед ее свадьбой с Тарасовым оставлял желать лучшего. Сама девушка также рассказала, что почти не участвовала в организационных моментах, так как заботы по проведению бракосочетания взял на себя ее возлюбленный.