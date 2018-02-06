Невоспитанная, одинокая и бесталанная: Что думают знаменитости об Ольге Бузовой?

Ольга Бузова – личность достаточно популярная. Она не так давно стала певицей, однако её концерты собирают аншлаги. Кроме того, девушка – неплохой дизайнер, писательница и ведущая. Однако при всём этом критики в её сторону гораздо больше, чем похвалы. Артистка как-то отметила, что на публике она не показывает себя настоящей. Фактически, у Бузовой вечная роль, которая весьма своеобразна и потому постоянно обсуждаема и осуждаема. Знаменитость нередко допускает огрехи в чём-то, от добавления снимков, где очень хорошо заметны «следы фотошопа», до отсутствия знаний о каких-то достаточно известных вещах. Также отдельно стоит упомянуть личную жизнь артистки – эта тема является особо острой для критики.

Ирина Летинская

Указывают ей на ошибки, причём в весьма своеобразной манере, как обычные подписчики в социальных сетях, так и другие знаменитости. Ольга Бузова в своё время ругалась со Светланой Лободой, Виктором Дробышем и Филиппом Киркоровым. Большая часть претензий относилась к достаточно слабому вокалу артистки, а также поведению на сцене. Также достаточно часто выступает не на её стороне популярный блогер Лена Миро, акцентируясь на личной жизни певицы. Девушка, в частности, писала о том, что Ольга Бузова готова сделать всё ради раскрутки, кроме разве что рождения ребёнка, ведь детей она слишком сильно не любит.Недавно Лена Миро снова начала критиковать Ольгу Бузову, причём сразу по нескольким пунктам в разных своих статьях на ресурсе LiveJournal. В первую очередь стоит упомянуть, как блогер оценила высмеивание певицей свадьбы её бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, и модели Анастасии Костенко. По мнению Лены Миро, Ольга Бузова проявила крайнюю невоспитанность, решив критиковать экс-возлюбленного.Также, как считает блогер, певица самостоятельно выдумала для себя отношения с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Они достаточно давно знакомы, и во время последнего отдыха в Таиланде были вместе. После этого начались «случайные встречи» то в одном, то в другом месте. Артисты даже снялись вдвоём для рекламы одежды. Ольга Бузова, судя по Instagram, очень ценит такое отношение к себе со стороны Батрутдинова. Однако Лена Миро заявила, что такой роман можно считать несуществующим, а певица, по её мнению, просто пытается любыми путями отвязаться от мыслей о Дмитрии Тарасовом. На самом же деле исполнительница – просто «брошенка», которая не умеет общаться с мужчинами правильно.К слову, сам Тимур Батрутдинов, судя по всему, также просто веселится от того, что их с Ольгой Бузовой считают «парочкой». Он вместе с Гариком Харламовым проделывали фокусы в графическом редакторе, а также делали ролик по теме «случайной встречи». Некоторые считают такое просто проявлением чувства юмора артиста, а другие видят чуть ли не прямое оскорбление Ольги Бузовой.Есть и те, кто защищает певицу. В частности, на её стороне выступали Сергей Шнуров, Лолита и Анна Седокова.