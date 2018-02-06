iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Чета Маликовых раздумывает над именем для новорожденного сына

Чета Маликовых раздумывает над именем для новорожденного сына

Сегодня, 12:06
Не так давно в СМИ попала информация о том, что у Дмитрия Маликова родился ребенок. По догадкам счастливых родителей кто-то из персонала престижного роддома в Санкт-Петербурге мог узнать Дмитрия в коридорах роддома и сообщить об этом в СМИ.

Чета Маликовых раздумывает над именем для новорожденного сына

 

В Instagram певца появилось фото его с женой и их дочери Стефании с новорожденным сыном на руках. Описание к публикации писала жена Дмитрия Елена, в котором вспомнила о трудных годах жизни, когда только ее дочь от первого брака хоть как-то сглаживала положение. Так же она делилась радостью о том, что сейчас у нее есть прекрасная семья и чудесный сын.

Ребенка для звездной семьи выносила суррогатная мать, информацию о которой держали и хотели продолжать держать в секрете, поэтому появление на свет сына Маликова повергло в шок всех его фанатов.

Сейчас пара решает, как же им назвать сына. Дмитрий Маликов в своем Twitter делился информацией о том, что жена подумывает назвать мальчика Аполлон. Выбирать имя ребенку право родителей, а мы может только пожелать крепкого здоровья и удачи малышу и родителям.
Новости по теме
Елена Маликова впервые рассказала о новорожденном сыне
Елена Маликова впервые рассказала о новорожденном сыне

54-летняя Елена Маликова впервые рассказала о новорожденном сыне. Недавно появился на свет наследник российского композитора, пианиста и солиста 48-летнего

Супруга Маликова показала в Instagram снимок новорожденного сына
Супруга Маликова показала в Instagram снимок новорожденного сына

Супруга российского певца и видеоблогера Дмитрия Маликова Елена поделилась трогательными кадрами первого фото семьи в обновленном составе. На снимке запечатлен

Дочка Дмитрия Маликова встречается с сыном Валерии
Дочка Дмитрия Маликова встречается с сыном Валерии

Похоже, у Дмитрия Маликова и Певицы Валерии есть все шансы в будущем породниться. Как стало известно, дочь популярного российского певца Дмитрия Маликова и сын

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости