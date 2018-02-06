Чета Маликовых раздумывает над именем для новорожденного сына

Не так давно в СМИ попала информация о том, что у Дмитрия Маликова родился ребенок. По догадкам счастливых родителей кто-то из персонала престижного роддома в Санкт-Петербурге мог узнать Дмитрия в коридорах роддома и сообщить об этом в СМИ.

В Instagram певца появилось фото его с женой и их дочери Стефании с новорожденным сыном на руках. Описание к публикации писала жена Дмитрия Елена, в котором вспомнила о трудных годах жизни, когда только ее дочь от первого брака хоть как-то сглаживала положение. Так же она делилась радостью о том, что сейчас у нее есть прекрасная семья и чудесный сын.Ребенка для звездной семьи выносила суррогатная мать, информацию о которой держали и хотели продолжать держать в секрете, поэтому появление на свет сына Маликова повергло в шок всех его фанатов.Сейчас пара решает, как же им назвать сына. Дмитрий Маликов в своем Twitter делился информацией о том, что жена подумывает назвать мальчика Аполлон. Выбирать имя ребенку право родителей, а мы может только пожелать крепкого здоровья и удачи малышу и родителям.