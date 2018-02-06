iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Алексей Панин отрицает что у него плохое поведение, как утверждают СМИ

Алексей Панин отрицает что у него плохое поведение, как утверждают СМИ

Сегодня, 12:03
Актер Алексей Панин снова вокруг себя сплел новую аферу. Журналисты пишут, что актер со своим негативным поведением может попасть в очень плохую историю из которой не сможет выбраться без плохих последствий.

Алексей Панин отрицает что у него плохое поведение, как утверждают СМИ

 

Алексей Панин последнее время не очень пользуется популярностью в актерской карьере. Его уже давно никто не приглашает на съемки кино, но он все же не теряет свою популярность благодаря своим безумным поступкам и скандальным выходкам, за которыми безустанно следят все СМИ. Друзья актера много раз отговаривали его от такого поведения и в последнее время вообще стали сомневаться в его адекватности. Панин себя так ведет скорее всего из-за того, что он уже никому не интересен, и если он начнет вести правильный образ жизни то за него в скором времени все забудут.

Отметим, что на прошлой неделе Алексей Панин устроил гонки на автомобиле по Ленинском проспекту города Москва и при этом снимал все на видео, которое потом выложил в социальную сеть Instagram. В столичном управлении ГИБДД по последним данным на Алексея заведено более 248 правонарушений по правилам дорожного движения.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Алексей Панин прокомментировал скандально-откровенное видео со своим участием
Алексей Панин прокомментировал скандально-откровенное видео со своим участием

Алексей Панин прокомментировал скандально-откровенное видео со своим участием. В нем актер занимается мастурбацией.

Алексей Панин будет бороться за свою дочь
Алексей Панин будет бороться за свою дочь

Алексей Панин заявил, что будет бороться за свою дочь. Как утверждает актер, видеться с ребенком – это его законное право.

Пьяный актёр Алексей Панин сорвал спектакль в Казахстане
Пьяный актёр Алексей Панин сорвал спектакль в Казахстане

В Казахстане популярный актер Алексей Панин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал спектакль и устроил дебош.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости