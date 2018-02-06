Алексей Панин отрицает что у него плохое поведение, как утверждают СМИ

Актер Алексей Панин снова вокруг себя сплел новую аферу. Журналисты пишут, что актер со своим негативным поведением может попасть в очень плохую историю из которой не сможет выбраться без плохих последствий.

Пелагея Лебединская

Алексей Панин последнее время не очень пользуется популярностью в актерской карьере. Его уже давно никто не приглашает на съемки кино, но он все же не теряет свою популярность благодаря своим безумным поступкам и скандальным выходкам, за которыми безустанно следят все СМИ. Друзья актера много раз отговаривали его от такого поведения и в последнее время вообще стали сомневаться в его адекватности. Панин себя так ведет скорее всего из-за того, что он уже никому не интересен, и если он начнет вести правильный образ жизни то за него в скором времени все забудут.Отметим, что на прошлой неделе Алексей Панин устроил гонки на автомобиле по Ленинском проспекту города Москва и при этом снимал все на видео, которое потом выложил в социальную сеть Instagram. В столичном управлении ГИБДД по последним данным на Алексея заведено более 248 правонарушений по правилам дорожного движения.