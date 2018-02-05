Убийственные уколы красоты: Анна Хилькевич поведала об экспериментах с ботоксом

Известная актриса Анна Хилькевич поведала про убийственные уколы красоты. Стали известны ее эксперименты с ботоксом.

Никита Готский

По словам звезды, ботокс она вкалывала себе с 25 лет, вначале немного, а далее уже увеличивая объем препарата. На это актриса пошла, дабы убрать морщины на лице. В результате несколько дней Анна, по ее признанию, ходила с перекошенным лицом, но когда отек спал, итоги оказались не такими радушными, как ожидалось: Хилькевич могла улыбаться, но взгляд ее оказался совсем не дружелюбным. Анна связалась с пластическим хирургом, который порекомендовал ей применять такие процедуры. Она вывела препарат при помощи подогревания и лекарств, обычно прописываемых людям с параличом мышц.В другой раз ей вкололи некое вещество якобы для улучшения красоты. На следующий день у актрисы на месте уколов появились прыщи. Оказалось, Хилькевич получила порцию средства, предназначенного для женщин старше 45 лет. Анна не советует пользоваться уколами красоты, а прибегать к массажу по авторской программе и подобным методикам.