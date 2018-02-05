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| | Блогер Гасанов показал подписчикам свою девушку

Блогер Гасанов показал подписчикам свою девушку

Вчера, 23:01
Азербайджанский блогер Гусейн Гасанов продемонстрировал лицо своей девушки. Снимок возлюбленной он показал в соцсетях.

 

С данной новостью выступили СМИ со ссылкой на Instagram-аккаунт Гасанова. Блогер неоднократно утверждал, что по душе добрые, искрение и умные девушки. Пользователь заявлял, что возлюбленная должна мотивировать его, являться лучшим другом, уважать его окружение и уметь хорошо готовить. До этого Гасанов уже показывал фанатам свою даму сердца, но скрыл тогда ее лицо. Данный факт вызвал скандал в Сети, когда девушки раскритиковали выбор Гусейна.

Гасанов, этнический азербайджанец, родился и вырос в Санкт-Петербурге. В своих роликах он обсуждает злободневные темы, добавляя в них немного юмора. Также он занимается дизайном одежды и создателем коллекции костюмов. Свою продукцию молодой человек пока только продает через Интернет, но в дальнейшем он намерен открыть собственный магазин.
Никита Готский
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