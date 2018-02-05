Разыскивается хозяин: Ирина Дубцова отдаст своего кота из-за аллергии

Певица Ирина Дубцова опубликовала запись в Instagram с неприятной новостью. В скором времени дом певицы покинет один из членов семьи. Им оказался пушистый любимчик Каспер породы мейнкун. В связи с аллергией сына Артема, что передалась от певицы, врачи в срочном порядке попросили отказаться от своего друга.

Сама певица сожалеет, но затягивать ситуацию не может, поэтому в сети Instagram ищет «самые добрые руки», которым сможет доверить своего красавчика. Запись с фото набрала почти 15 тысяч отметок «Нравится». В комментариях можно прочитать сотни отзывов о том, что подписчики готовы забрать звездного кота к себе в дом. Поклонники соболезнуют Ирине Дубцовой, так как многие из них знают, как это терять братьев своих меньших. Скорее всего скоро можно будет узнать, кто стал официальным выбором певицы.

Из-за аллергии сын Артём ежегодно по весне не посещает школу. Знаменитость в этот период со своим сыном едет на Мальдивы, подальше от весенних цветений, так как на них у неё и сына наблюдается воспалительный процесс.В 2016 году из-за недуга Ирине Дубцовой пришлось сорвать свой концерт в Гомеле. Во время выступления певице стало дурно, после чего звезда очутилась в больнице.