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| | "Гнусная история": Панин рассказал об отношениях с Гурченко

"Гнусная история": Панин рассказал об отношениях с Гурченко

Вчера, 22:50
Актер угодил в полицейский участок по обвинению в неуплате огромного количества штрафов, числящихся за ним. Сотрудников ГИБДД направили «по правильному следу» подписчики Панина, которые просматривая страницу актера в Instagram, наткнулись на совсем свежий ролик, выложенный Алексеем. Актер снял видео, на котором он на большой скорости несется по Кутузовскому проспекту на своем BMW. Помимо высокой скорости, фанаты обратили внимание, что актер даже проигнорировал ремни безопасности и не пристегнулся.

"Гнусная история": Панин рассказал об отношениях с Гурченко

 

Всего, по информации полицейских, Панин нарушал ПДД 248 раз, за что должен государству 40000 рублей. Общая же сумма задолженности артиста превысила 200 тысяч рублей. Теперь шикарная иномарка Алексея Панина арестована и может быть продана с торгов, тогда как сам актер, находясь в полицейском участке, ударился в воспоминания о том, как лет десять назад «желтая пресса» написала о том, что Алексей Панин объявлен в федеральный розыск, опубликовала его фото крупным планом. На следующее утро, встретив его в лифте, проживающая в этом же подъезде Людмила Марковна Гурченко, положив ему руку на плечо, с юмором «поздравила» его с этим событием. Таким образом, Панин пытался провести параллель с историей, в которую он попал на этот раз. Подписчики артиста лишь добавили, что история из его уст выглядит гнусно.

Он также рассказал, что столько долгов у него накопилось, потому что он не работал, а решал проблемы с дочерью, ведь в последнее время он вел борьбу за ребенка со своей бывшей женой, которая прятала от него девочку. Панин даже жил в машине, пока поиски дочери были в разгаре. Теперь же Алексей заверил, что он работает и скоро расплатится со всеми долгами. Изначально Панина хотели посадить на 15 суток, но, благодаря адвокату артиста, полицейские решили передать его дело судебным приставам, которые уже рассчитывают, что конфискация автомобиля у актера может быть засчитана в счет уплаты долга.

Обожающий скандальные истории Панин, также недавно был разочарован фактом, что они со Стасом Костюшкиным всячески старались привлечь взгляд журналистов своим поведением так, что даже провели вместе три дня подряд, а никто даже не обратил внимания на это, ни говоря уж о том, чтобы раздуть из этой информации очередной скандал. Артисты и в баню ходили, и даже «Голубую луну» распевали, а им не было посвящено ни одной статьи в СМИ. Панин издевательски заметил, что наверное в стране «появились» больные дети и инвалиды, которым пресса начала уделять больше внимания, нежели выходкам известных персон.
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