Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | На Костенко напали поклонники из-за свадебного образа

На Костенко напали поклонники из-за свадебного образа

Вчера, 22:36
Модель Анастасия Костенко оказалась раскритикована фанатами за свадебные фото. Снимки с праздничным нарядом она выложила в Instagram.

На Костенко напали поклонники из-за свадебного образа

 

Недавно состоялась свадьба Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. После этого ростовская модель опубликовала в Сети снимки, представ перед подписчиками в торжественном белом одеянии. Далеко не все фолловеры оценили внешность модели. По их мнению, стилист недобросовестно поработал: прическа Анастасии не подходит к овалу ее лица, а спадающие локоны вообще не смотрятся. Не оценили подписчики и наряд новоиспеченной жены футболиста.

Сама Костенко заявляет, что ее муж все вопросы о бракосочетании решил самостоятельно. Он сделал любимой довольно оригинальное предложение. Надевая кольцо на палец девушке, Тарасов сказал ей, что утвердил дату свадьбы, ей осталось только выбрать платье.
Никита Готский
Новости по теме
Будущая жена Дмитрия Тарасова пришла в храм без юбки
Будущая жена Дмитрия Тарасова пришла в храм без юбки

В церкви без юбки показалась будущая супруга Дмитрия Тарасова. За такой поступок Анастасия Костенко была нещадно раскритикована подписчиками в Сети.

Дмитрий Тарасов на Мальдивах сделал предложение Анастасии Костенко
Дмитрий Тарасов на Мальдивах сделал предложение Анастасии Костенко

Многие фанаты уже достаточно давно ожидали, что в отношениях Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко произойдет вполне предсказуемый поворот - свадьба. Футболист

Анастасия Костенко похвасталась огромным букетом роз от Дмитрия Тарасова
Анастасия Костенко похвасталась огромным букетом роз от Дмитрия Тарасова

Ростовская модель Анастасия Костенко похвасталась огромным букетом роз от футболиста Дмитрия Тарасова, бывшего мужа Ольги Бузовой. Фото с белоснежными цветами

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости