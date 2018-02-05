На Костенко напали поклонники из-за свадебного образа

Модель Анастасия Костенко оказалась раскритикована фанатами за свадебные фото. Снимки с праздничным нарядом она выложила в Instagram.

Никита Готский

Недавно состоялась свадьба Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. После этого ростовская модель опубликовала в Сети снимки, представ перед подписчиками в торжественном белом одеянии. Далеко не все фолловеры оценили внешность модели. По их мнению, стилист недобросовестно поработал: прическа Анастасии не подходит к овалу ее лица, а спадающие локоны вообще не смотрятся. Не оценили подписчики и наряд новоиспеченной жены футболиста.Сама Костенко заявляет, что ее муж все вопросы о бракосочетании решил самостоятельно. Он сделал любимой довольно оригинальное предложение. Надевая кольцо на палец девушке, Тарасов сказал ей, что утвердил дату свадьбы, ей осталось только выбрать платье.