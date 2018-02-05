Долгожданная встреча: После долгой разлуки Чайчиц и Триандафилиди встретились

15 дней назад Чайчиц попал на «Остров любви», но без своей второй половинки. Это испытание было для того, чтобы проверить истинные чувства с помощью расстояния. За две недели у пары случались ссоры, но всё же им удалось выстоять разлуку и тем самым еще больше духовно сблизиться. Пара очень много общалась при помощи соцсетей.
Алексей очень часто удивлял свою половинку любовными стихотворениями. Девушка в ответ на это опубликовывала записи с взаимными признаниями в любви.
Парочка отказывается участвовать в конкурсе «Свадьба за миллион». Влюбленные считают, что состязание их только разрушит, а не укрепит.