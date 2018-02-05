Долгожданная встреча: После долгой разлуки Чайчиц и Триандафилиди встретились

Участники телепроекта «Дом-2» Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди после двух недель наконец-то встретились на Сейшельских островах. Парочка на самом деле соскучилась, поэтому влюбленные сразу же бросились во взаимные объятия.

15 дней назад Чайчиц попал на «Остров любви», но без своей второй половинки. Это испытание было для того, чтобы проверить истинные чувства с помощью расстояния. За две недели у пары случались ссоры, но всё же им удалось выстоять разлуку и тем самым еще больше духовно сблизиться. Пара очень много общалась при помощи соцсетей.Алексей очень часто удивлял свою половинку любовными стихотворениями. Девушка в ответ на это опубликовывала записи с взаимными признаниями в любви.Парочка отказывается участвовать в конкурсе «Свадьба за миллион». Влюбленные считают, что состязание их только разрушит, а не укрепит.