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От Редактора

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| | Элегантная или спортивная: У Чистяковой-Ионовой нет чувства стиля

Элегантная или спортивная: У Чистяковой-Ионовой нет чувства стиля

Вчера, 22:10
Фанаты критикую Наталью Чистякову-Ионову за отсутствие стиля. Она позирует перед камерами в длинных нарядах со спортивными кедами.

Элегантная или спортивная: У Чистяковой-Ионовой нет чувства стиля

 

Певица уже смешила прежде поклонников, надевая свитер с отверстиями, но новая выходка звезды шокировала подписчиков. Она решила расслабиться во время отдыха и сфотографировалась в длинном платье, надев на ноги спортивные кеды. Фолловеры сопоставили наряд с ночной рубахой, а в сочетании с данной обувью Чистякова-Ионова выглядела печально. Эксперты в мире моды заметили, что утонченный стиль предусматривает шпильки или некоторые иные вариации.

Многие не осознали последних тенденций в моде, которые продемонстрировала певица. Поклонники призвали ее больше так не одеваться, выразив личное негодование, но Наталья не обратила на чужие восклицания своего внимания.
Никита Готский
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