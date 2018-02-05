Элегантная или спортивная: У Чистяковой-Ионовой нет чувства стиля

Фанаты критикую Наталью Чистякову-Ионову за отсутствие стиля. Она позирует перед камерами в длинных нарядах со спортивными кедами.

Никита Готский

Певица уже смешила прежде поклонников, надевая свитер с отверстиями, но новая выходка звезды шокировала подписчиков. Она решила расслабиться во время отдыха и сфотографировалась в длинном платье, надев на ноги спортивные кеды. Фолловеры сопоставили наряд с ночной рубахой, а в сочетании с данной обувью Чистякова-Ионова выглядела печально. Эксперты в мире моды заметили, что утонченный стиль предусматривает шпильки или некоторые иные вариации.Многие не осознали последних тенденций в моде, которые продемонстрировала певица. Поклонники призвали ее больше так не одеваться, выразив личное негодование, но Наталья не обратила на чужие восклицания своего внимания.