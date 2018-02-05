Звёзды реалити-шоу «Дом-2» поделились кадрами снежного апокалипсиса в России

Участники телепроекта «Дом-2» собрали в видеоподборку кадры «снегопада века» в России.

Редакторы проекта собрали множество коротких видеороликов, которые взяли из личных блогов телезвёзд. На роликах видно, как знаменитости демонстрируют снегопад со своего окна, едут на роботу сквозь снежную пургу или продираются сквозь чащи зимнего леса.В видео редакторы журнала собрали Stories как бывших участников реалити-шоу, так и нынешних героев проекта. Ольга Рапунцель, Антон Гусев, Ирина Агибалова, Евгения Феофилактова, Катя Жужа и другие участники «Дома-2» предоставили свои видеоролики для «зимней» подборки. Феофилактова, к примеру, ехала по делам, когда машина для уборки снега преградила ей путь, а Виктория Романец наслаждалась прекрасным видом заснеженного леса.В Москве не прекращает идти мокрый снег и одни участники телевизионного шоу ему очень рады, а другие спешат уехать в жаркие страны.