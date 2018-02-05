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| | Максаково опозорилась своим знанием украинского языка

Максаково опозорилась своим знанием украинского языка

Вчера, 21:58
Попытки оперной певицы Марии Максаковой говорить на украинском языке были негативно восприняты поклонниками, посчитавшими это отказом от русского языка. Особенно жалеют мать артистки Людмилу Максакову.

Максаково опозорилась своим знанием украинского языка

 

Для одного из российских каналов оперная исполнительница Мария Максакова, являющаяся дочерью Людмилы Максаковой, решила отвечать на вопросы исключительно на украинском языке. Как сообщила певица не без доли иронии, это она делает «специально для российских СМИ». Пользователи Сети расценили действия артистки как попытку отказаться от русского языка, при этом толком не овладев тонкостями украинской речи.

Под видеозаписью интервью Марии Максаковой пользователи не стеснялись в выражениях, называя все увиденное ими «позором», где украиноговорящая звезда как «корова, жующая траву», другие попросили «не мучать блеянием», если не умеешь хорошо говорить на украинском языке. Кто-то также заметил, что очень смешно звучат украинские слова с окончаниями из русского языка. Нашлись и те, кто пожалел мать певицы Людмилу Максакову, которая воспитывала дочь интеллигентной, а та «скатилась» до украинского языка.
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