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| | Лобода не настоящая: Исполнительница полностью изменяла свое лицо

Лобода не настоящая: Исполнительница полностью изменяла свое лицо

Вчера, 21:54
Пластические хирурги не раз уведомляли нас о том, что Светлана Лобода частенько пользуется корректирующими внешность операциями.

Лобода не настоящая: Исполнительница полностью изменяла свое лицо

 

Шикарным внешним видом Светланы Лободы нереально не восторгаться. Исполнительницу таких хитов «Твои глаза» и «К черту любовь» давным-давно считают прогрессивной иконой современной женщины. Однако, врачи убеждены для того, чтобы добиться такой невероятной внешности, Светлана не раз ложилась под скальпель хирурга. Александр Вдовин - пластический челюстно-лицевой хирург утверждает, что внешность Лободы сейчас в моде, но она не является природной. Специалист уверен, что была сделана ринопластика и процедура увеличения губ.

На этом этапе, вероятнее всего, артистка,основное внимание, уделяет инъекционным технологиям, - гласит хирург. Это аугментация подбородка, скуловой части и челюсти. Аугментация-изменение контура лица при помощи веществ содержащих гиалуроновую кислоту.
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