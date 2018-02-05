Лобода не настоящая: Исполнительница полностью изменяла свое лицо

Шикарным внешним видом Светланы Лободы нереально не восторгаться. Исполнительницу таких хитов «Твои глаза» и «К черту любовь» давным-давно считают прогрессивной иконой современной женщины. Однако, врачи убеждены для того, чтобы добиться такой невероятной внешности, Светлана не раз ложилась под скальпель хирурга. Александр Вдовин - пластический челюстно-лицевой хирург утверждает, что внешность Лободы сейчас в моде, но она не является природной. Специалист уверен, что была сделана ринопластика и процедура увеличения губ. Шикарным внешним видом Светланы Лободы нереально не восторгаться. Исполнительницу

Пластические хирурги не раз уведомляли нас о том, что Светлана Лобода частенько пользуется корректирующими внешность операциями.На этом этапе, вероятнее всего, артистка,основное внимание, уделяет инъекционным технологиям, - гласит хирург. Это аугментация подбородка, скуловой части и челюсти. Аугментация-изменение контура лица при помощи веществ содержащих гиалуроновую кислоту.