Тарасов несчастен: Спортсмен унизил бывших возлюбленных

Российский футболист Дмитрий Тарасов решил жестоко унизить своих бывших жен. Тарасов дал журналистам интервью, где жестоко унизил женщин, с которыми у него когда-то были отношения.

В отечественном журнале была опубликована статья о пышной свадьбе футболиста Тарасова и модели Анастасии Костенко. В своем интервью для журнала, полузащитник футбольного клуба «Локомотив» признался, что надеется обрести гармонию с третьей супругой, так как в прошлых двух браках он был потерянным и несчастным. На свадебных фото молодожены выглядят очень счастливыми, а их фанаты желают молодым любви и семейного благополучия.Ходят слухи, что 23-летняя модель беременна, что и заставило Тарасова женится на ней. Напомним, что в загсе пара расписалась после Нового года, а на прошлой неделе состоялось венчание в церкви и свадебный банкет.Ольга Бузова тем временем признается журналистам, что уже давно забыла бывшего мужа и уверяет, что теперь у нее есть новая любовь. Однако близкие друзья говорят, что Ольга до сих пор переживает и пристально следит за личной жизнью Дмитрия.