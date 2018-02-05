Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Тарасов несчастен: Спортсмен унизил бывших возлюбленных

Тарасов несчастен: Спортсмен унизил бывших возлюбленных

Вчера, 21:48
Российский футболист Дмитрий Тарасов решил жестоко унизить своих бывших жен. Тарасов дал журналистам интервью, где жестоко унизил женщин, с которыми у него когда-то были отношения.

Тарасов несчастен: Спортсмен унизил бывших возлюбленных

 

В отечественном журнале была опубликована статья о пышной свадьбе футболиста Тарасова и модели Анастасии Костенко. В своем интервью для журнала, полузащитник футбольного клуба «Локомотив» признался, что надеется обрести гармонию с третьей супругой, так как в прошлых двух браках он был потерянным и несчастным. На свадебных фото молодожены выглядят очень счастливыми, а их фанаты желают молодым любви и семейного благополучия.

Ходят слухи, что 23-летняя модель беременна, что и заставило Тарасова женится на ней. Напомним, что в загсе пара расписалась после Нового года, а на прошлой неделе состоялось венчание в церкви и свадебный банкет.

Ольга Бузова тем временем признается журналистам, что уже давно забыла бывшего мужа и уверяет, что теперь у нее есть новая любовь. Однако близкие друзья говорят, что Ольга до сих пор переживает и пристально следит за личной жизнью Дмитрия.
Новости по теме
Дмитрий Тарасов все-таки обвенчался и организовал огромную свадьбу
Дмитрий Тарасов все-таки обвенчался и организовал огромную свадьбу

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов все же обвенчался со своей супругой Анастасией Костенко в одном из храмов Москвы. После венчания молодожены

Дмитрий Тарасов официально расписался с Анастасией Костенко
Дмитрий Тарасов официально расписался с Анастасией Костенко

Игрок российского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов официально зарегистрировал отношения с ростовской моделью Анастасией Костенко. Это уже третий

Дмитрий Тарасов решил завладеть сердцем модели Анастасии Костенко
Дмитрий Тарасов решил завладеть сердцем модели Анастасии Костенко

Известный российский футболист и с недавнего времени медиазвезда Дмитрий Тарасов решил покорить сердце красавицы Анастасии Костенко. На своей страничке в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости