Агата Муцениеце раскритиковала свою внешность в "Голос.Дети"

Агата Муциниеце недовольна своей внешностью. Соведущая «Голос.Дети» прокомментировала собственную внешность.

Никита Готский

В январе стало известно, что новой ведущей песенного проекта «Голос.Дети», которая составит компанию Дмитрию Нагиеву, станет Агата Муциенице. Она заменила Светлану Зейналову, но продюсеры популярного отечественного шоу уверены, что актриса справится со своими новыми рабочими обязанностями.Агата с интересом приступила к труду на телепроекте и принялась публиковать в Сети изображения, сделанные при записях эфиров. Ранее прошла премьера нового сезона «Голос.Дети». Изучив себя со стороны, Муцениеце расстроилась: она осталась недовольна собственной внешностью. «Надо худеть», написала актриса в личном аккаунте в Instagram. Также необходимо отметить, что экран визуально увеличивает фигуру, но в жизни Агата смотрится намного стройнее. Поклонники звезды считают, что она хорошо справилась со своими обязанностями, а также замечательно выглядит, в связи с чем ей не стоит переживать из-за внешности.