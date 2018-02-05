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| | Анна Семенович показала стройные ноги

Анна Семенович показала стройные ноги

Вчера, 21:14
Анна Семенович выложила новое фото в Instagram с оголенными ножками. Снимок был сделан в петербуржском Belmond Grand Hotel Europe. Судя по фотографии, звезда принимает завтрак. На ней был надет белоснежный халат, а в руках у теледивы чашка кофе, рядом на столе к нему были предложены угощения.

Анна Семенович показала стройные ноги

 

Анна Семенович привыкла жить в быстром ритме Москвы, но порой ей так не хватает уюта и спокойствия Петербурга. Звезда рассказала в Instagram, что давно мечтала проснуться утром и просто наблюдать, как по городу перемещаются сотни людей. Люди в Санкт-Петербурге спокойнее, чем в российской столице - считает Анна Семенович. В конце знаменитость пожелала всем добра. Вот цитата из Instagram: «Любимые, всем отличного настроения и прекрасной недели и почаще смотрите в окно, там красиво ????????».

Анна Семенович показала стройные ноги

 

Вечером Анна Семенович выложила ещё одно фото, где написала, что прощается с культурной столицей и снова возвращается в Москву.
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