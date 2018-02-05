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| | Александра Шева может покинуть проект "Дом-2"

Александра Шева может покинуть проект "Дом-2"

Вчера, 21:07
После ухода Арая Чобаняна с проекта "Дом-2" его девушка Александра Шева не спешила идти за ним. Однако теперь экс-участник говорит, что собирается забрать Шеву с шоу, когда у него появиться жилье в Москве.

Александра Шева может покинуть проект "Дом-2"

 

Арай Чобанян, являющийся бывшим участником шоу "Дом-2", занят поиском квартиры в Москве, чтобы забрать с проекта свою девушку Александру Шеву. После неожиданного решения молодого человека об уходе из "Дома-2", Шева не последовала за ним.

Позже пара объяснила в социальных сетях, что девушка специально продолжила участие в проекте, так как об этом ее попросил Чобанян. По просьбе своего молодого человека, Шева "не делала глупостей", продолжая находиться на шоу до тех пор, пока Чобанян не подготовит место жительства в Москве.

На данный момент пара часто признается в любви друг к другу посредством социальных ресурсов. Тем не менее, зрители выражают скептическое отношение к их громким заявлениям, предполагая, что через некоторое время Александра Шевчук все-таки начнет строить любовь с другим участником.
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