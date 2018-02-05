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| | Стриптиз от Пугачевой и неузнаваемый Галкин. Примадонна с супругом удивили сеть перевоплощением

Стриптиз от Пугачевой и неузнаваемый Галкин. Примадонна с супругом удивили сеть перевоплощением

Вчера, 20:32
Семейство Пугачевой и Галкина регулярно привлекает к себе массу внимания общественности. В последнее время это происходит еще и потому что Максим Галкин постоянно выкладывает на своей странице фотографии и видео, рассказывающие о том, как живет он сам и его близкие. Недавно Максим и Алла побывали на празднике, посвященном дню рождения друзей, где постоянно удивляющая зрителей своей стройной фигурой Пугачева исполнила некий танец, в котором пользователи усмотрели намек на движения из стрип-данса.

Стриптиз от Пугачевой и неузнаваемый Галкин. Примадонна с супругом удивили сеть перевоплощением

 

Поклонники не могли не отметить в очередной раз грациозную стать Аллы Борисовны, подчеркнутую модной одеждой (Примадонна облачилась в длинный жилет из чернобурки и короткое черное платье, подчеркнув талию широким ремнем), а также ее помолодевшую внешность. Кстати, кардинальная смена имиджа коснулась и супруга звезды - шоумена Максима Галкина, который довольно часто появляется на публике в новых образах. Правда, в его случае, дело, в основном, обходится лишь прической. Ведущий то отращивает длинные волосы, то делает короткую стрижку, то сбривает виски или «ударяется» в асимметрию. Последняя прическа Галкина вызвала множество положительных отзывов от подписчиков, фанаты отметили, что ведущий стал выглядеть гораздо моложе, а сам он заявил, что ему «надоели патлы».

Далеко не все с энтузиазмом воспринимают изменения, происходящие у других. В частности, актер Станислав Садальский, узнав, что новую программу «Звезды под гипнозом», выходящую на Первом канале, будет вести Максим Галкин, не удержался от иронии. Он заявил, что лица, принимавших участие в передаче знаменитостей уже просто набили оскомину по всем каналам, и успели порядком поднадоесть. Актер подверг сомнению глобальную занятость Галкина, который ведет одновременно несколько передач на Первом канале и высказал мнение, что новая программа, которую ведет Галкин, не станет одним из трех лидеров сезона.

Ответом Садальскому стала откровенность Галкина о том, что он уважает актерский талант Садальского, но не более того. Близкого общения между ними никогда не было, лишь как-то пересеклись на съемках. Тот факт, что Галкин не нравится Садальскому, стал понятен первому еще лет десять назад, когда появились первые негативные высказывания Садальского о юмористе. Но с тех пор актер не успокоился, его нападки на семью Галкина стали регулярными, особенно после того как Максим женился на Пугачевой. Галкин предполагает, что причиной тому элементарная зависть Садальского к другим знаменитостям, которая часто проявляется в его жестких комментариях к событиям их жизни.
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