Кардинальное преображение: Дарью Пынзарь не узнать из-за бьюти-процедур

Дарью Пынзарь вновь осудили за увлеченность профессиональными бьюти-процедурами. На этот раз поклонники всерьез обеспокоились тем, что экс-звезда «Дома-2» начала терять индивидуальность и быть похожей на саму себя.

Виктория Озерова

На днях Дарья Пынзарь в личном микроблоге начала рассуждать о том, что же такое настоящая красота. Телеведущая считает, что главное не внешность, а поступки человека, и истинная красота проявляется в добрых делах. Публикацию девушка сопроводила снимком, который и вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Пользователи предположили, что Пынзарь использовала процедуру с нитями или инъекции гиалуроновой кислоты, которые сделали лицо ведущей абсолютно неузнаваемым и «пластмассовым». Некоторые отметили, что Дарья перестала быть похожей на себя и потеряла всякую индивидуальность.Несмотря на волну критики, новую публикацию Дарьи Пынзарь оценили более 35 тысяч пользователей Instagram.