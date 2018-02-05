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| | Кардинальное преображение: Дарью Пынзарь не узнать из-за бьюти-процедур

Кардинальное преображение: Дарью Пынзарь не узнать из-за бьюти-процедур

Вчера, 20:28
Дарью Пынзарь вновь осудили за увлеченность профессиональными бьюти-процедурами. На этот раз поклонники всерьез обеспокоились тем, что экс-звезда «Дома-2» начала терять индивидуальность и быть похожей на саму себя.

Кардинальное преображение: Дарью Пынзарь не узнать из-за бьюти-процедур

 

На днях Дарья Пынзарь в личном микроблоге начала рассуждать о том, что же такое настоящая красота. Телеведущая считает, что главное не внешность, а поступки человека, и истинная красота проявляется в добрых делах. Публикацию девушка сопроводила снимком, который и вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Пользователи предположили, что Пынзарь использовала процедуру с нитями или инъекции гиалуроновой кислоты, которые сделали лицо ведущей абсолютно неузнаваемым и «пластмассовым». Некоторые отметили, что Дарья перестала быть похожей на себя и потеряла всякую индивидуальность.

Несмотря на волну критики, новую публикацию Дарьи Пынзарь оценили более 35 тысяч пользователей Instagram.
Виктория Озерова
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