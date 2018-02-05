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| | Экс-жены Армена Джигарханяна встретятся в эфире ток-шоу «Пусть говорят»

Экс-жены Армена Джигарханяна встретятся в эфире ток-шоу «Пусть говорят»

Вчера, 19:59
Бывшие супруги знаменитого актера Армена Джигарханяна Татьяна и Виталина впервые встретятся в студии "Первого канала".

Экс-жены Армена Джигарханяна встретятся в эфире ток-шоу «Пусть говорят»

 

Актер Джигарханян развелся с Виталиной и теперь она тоже бывшая жена, как и Татьяна Власова.

Отметим, что ранее Татьяна Власова считала Виталину Цымбалюк-Романовскую аферисткой и заступалась за бывшего мужа. В своем интервью Татьяна заявляет, что Виталина не только наглая, а действительно гнилой человек, хотя внешне выглядит милой и привлекательной.

"Ее пожалеть даже можно, вы знаете, она ведь другой-то не станет, и так она всю жизнь будет такой", - добавила Власова. Следует напомнить, что суд отверг требования пианистки Виталины об аннулировании развода с Арменом. Однако Цымбалюк-Романовская не собирается разводиться с народным артистом и в дальнейшем намерена подавать заявление в Московский городской суд.
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