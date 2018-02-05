Жизель Бундхен снялась для обложки Vogue в дырявой толстовке

Жизель Бундхен стала звездой нового выпуска журнала Vogue Italia. В издании супермодель предстала перед читателями без капли мейк-апа в домашней антураже. Для фотосессии Жизель предпочла толстовку с дыркой на спине.

Виктория Озерова

Февральский выпуск Vogue Italia стал не совсем обычным. Обложку издания впервые за его историю украсила модель без макияжа. Кроме того, Жизель Бундхен снималась для журнала у себя дома в окружении семьи и домашних любимцев. На фото видно, что супермодель выбрала для съемок дырявый свитер и тапочки с зайцами. Английский фотодожник Джейми Хоксворт не применяла свет искусственного происхождения и предпочла использовать кинокамеру, чтобы во всей красе передать детали частной жизни модели. Съемки проходили в жилище Бундхен в Честнат-Хилл, штат Массачусетс.Фото Жизель Бундхен поделилась в личном микроблоге в Instagram. Публикация уже набрала свыше 400 тысяч лайков и более четырех тысяч положительных комментариев.