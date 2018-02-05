Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Жизель Бундхен снялась для обложки Vogue в дырявой толстовке

Жизель Бундхен снялась для обложки Vogue в дырявой толстовке

Вчера, 19:55
Жизель Бундхен стала звездой нового выпуска журнала Vogue Italia. В издании супермодель предстала перед читателями без капли мейк-апа в домашней антураже. Для фотосессии Жизель предпочла толстовку с дыркой на спине.

Жизель Бундхен снялась для обложки Vogue в дырявой толстовке

 

Февральский выпуск Vogue Italia стал не совсем обычным. Обложку издания впервые за его историю украсила модель без макияжа. Кроме того, Жизель Бундхен снималась для журнала у себя дома в окружении семьи и домашних любимцев. На фото видно, что супермодель выбрала для съемок дырявый свитер и тапочки с зайцами. Английский фотодожник Джейми Хоксворт не применяла свет искусственного происхождения и предпочла использовать кинокамеру, чтобы во всей красе передать детали частной жизни модели. Съемки проходили в жилище Бундхен в Честнат-Хилл, штат Массачусетс.

Фото Жизель Бундхен поделилась в личном микроблоге в Instagram. Публикация уже набрала свыше 400 тысяч лайков и более четырех тысяч положительных комментариев.
Виктория Озерова
Новости по теме
36-летняя бразильская модель Жизель Бундхен снялась в рекламе Lowee
36-летняя бразильская модель Жизель Бундхен снялась в рекламе Lowee

Известная супермодель из Бразилии Жизель Бундхен снялась в новой рекламе испанского бренда Loewe. Так сообщает одно из местных испанских модных изданий.

Жизель Бундхен в третий раз станет мамой
Жизель Бундхен в третий раз станет мамой

Известная модель Жизель Бундхен, скорее всего, беременна в третий раз. К данному выводу пришли папарацци, которые несколько раз сфотографировали знаменитость.

Самая дорогая модель мира – Жизель Бундхен
Самая дорогая модель мира – Жизель Бундхен

Рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира восьмой раз подряд возглавила бразильянка Жизель Бундхен.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости