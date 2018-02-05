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| | "Что с маникюром?". Темникова сфотографировала интимное место

"Что с маникюром?". Темникова сфотографировала интимное место

Вчера, 20:11
Елену Темникову не так давно именовали самой красивой девушкой в Instagram за умение сочетать естественность и макияж, когда это необходимо. Артистку называли той, что выше привычных стандартов о знаменитостях, публикующих свои снимки в социальных сетях и часто допускающих нечто не совсем культурное. Елена Темникова не стала полным образцом для подражания, однако многие интернет-пользователи писали, что им приятно наблюдать именно за ней, хотя и не являлись прямыми фанатами её творчества.

"Что с маникюром?". Темникова сфотографировала интимное место

 

Тем поразительнее оказались перемены, проявившиеся сразу на нескольких последних снимках популярной исполнительницы. В первую очередь, артистка достаточно сильно похудела. «Одни кости, ужасно», - поразился один подписчик. Многие с ним согласились. Интернет-пользователи стали просить Елену Темникову задуматься о своём здоровье, поскольку так и до аннорексии дойти можно, а это постепенный отказ всех органов и летальный исход. Они подчеркнули, что фигуру, безусловно, нужно держать, однако ни в коем случае не переходить при этом границы.

Также подписчики поинтересовались, по какой причине Елена Темникова неожиданно забыла про маникюр. Ногти у неё действительно не в таком идеальном состоянии, как их привыкли видеть поклонники. Они то ли обломаны, то ли острижены, что фанатов неприятно поразило.

Также знаменитость позволила себе на фотографиях открыть несколько больше своего тела, чем того допускают приличия. Частичная демонстрация интимного места для Елены Темниковой ранее не была характерна. Подписчики стали спрашивать, какая же причина здесь.

Ещё один повод для раздражения проявился в резко увеличившемся бюсте. Грудь у Елены Темниковой маленькая, и поклонники не раз ей говорили о том, что стоит увеличить. Однако снимок, где бюст неожиданно «вырос» на пару размеров, их не впечатлил. Подписчики заявили, что Темникова лжёт собственным поклонникам, а это совсем не хорошо. Они начали спорить, дело в купальнике с накладкой «пуш-ап» или фотографию просто отредактировали в специальной программе.

Знаменитость в настоящее время находится на отдыхе, однако, как считают поклонники, она слишком сильно «расслабилась». Они выразили надежду, что в дальнейшем Елена Темникова всё-таки будет больше внимания уделять тому, какие снимки и в каком виде публиковать.
Ирина Летинская
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