Ирину Шейк подозревают во второй беременности

Купер и Шейк всегда мечтали о большой семье, в связи с чем скорое пополнение в семействе является делом почти решенным. Именно такого мнения придерживаются поклонники. Факт беременности Ирины могут подтверждать и новые изображения пары, которые сделали возле центре беременности. На данных фотоснимках возлюбленные светятся от счастья. Купер и Шейк всегда мечтали о большой семье, в связи с чем скорое пополнение в семействе является делом почти решенным. Именно такого мнения придерживаются поклонники. Факт беременности Ирины могут подтверждать и новые изображения пары, которые сделали возле центре беременности. На данных фотоснимках возлюбленные светятся от счастья.

Пока достоверно неизвестно, беременная ли Шейк вторым ребенком. Но, как считают фолловеры, Брэдли и Ирина уже избрали нужное решение и вскоре у них появится новый наследник. В начале весны прошедшего года у пары появилась на свет дочь Леа.

Брэдли Купер снялся в сериале «Секс в большом городе», эпизод с его участием вышел в 1999 году это был дебют актера в кино. В разное время он строил отношения с Дженифер Эспозито, Камерон Диаз, Дениз РИчардс и другими.

Никита Готский

Ирину Шейк и Брэдли Купера подозревают в пополнении в семействе. Вероятно, модель вскоре родит ребенка от союза с актером.