Ирину Шейк подозревают во второй беременности

Купер и Шейк всегда мечтали о большой семье, в связи с чем скорое пополнение в семействе является делом почти решенным. Именно такого мнения придерживаются поклонники. Факт беременности Ирины могут подтверждать и новые изображения пары, которые сделали возле центре беременности. На данных фотоснимках возлюбленные светятся от счастья.
Ирину Шейк подозревают во второй беременностиВчера, 19:30
Четыре месяца назад популярная модель из России Ирина Шейк и её не менее известный супруг актер Брэдли Купер стали родителями. И только сейчас поклонники
Ирина Шейк и Брэдли Купер отдыхают в Италии. Влюбленную парочку застали за жаркими поцелуями.
О том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк готовятся стать родителями, раструбили ряд зарубежных и отечественных СМИ. И это при том, что пара начала встречаться