Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Ирину Шейк подозревают во второй беременности

Ирину Шейк подозревают во второй беременности

Вчера, 19:30
Ирину Шейк и Брэдли Купера подозревают в пополнении в семействе. Вероятно, модель вскоре родит ребенка от союза с актером.

Ирину Шейк подозревают во второй беременности

 

Купер и Шейк всегда мечтали о большой семье, в связи с чем скорое пополнение в семействе является делом почти решенным. Именно такого мнения придерживаются поклонники. Факт беременности Ирины могут подтверждать и новые изображения пары, которые сделали возле центре беременности. На данных фотоснимках возлюбленные светятся от счастья.
 
Пока достоверно неизвестно, беременная ли Шейк вторым ребенком. Но, как считают фолловеры, Брэдли и Ирина уже избрали нужное решение и вскоре у них появится новый наследник. В начале весны прошедшего года у пары появилась на свет дочь Леа.
 
Брэдли Купер снялся в сериале «Секс в большом городе», эпизод с его участием вышел в 1999 году это был дебют актера в кино. В разное время он строил отношения с Дженифер Эспозито, Камерон Диаз, Дениз РИчардс и другими.

Никита Готский
Новости по теме
В Сети появилась первая фотография дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера
В Сети появилась первая фотография дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера

Четыре месяца назад популярная модель из России Ирина Шейк и её не менее известный супруг актер Брэдли Купер стали родителями. И только сейчас поклонники

Ирина Шейк и Брэдли Купер отдыхают в Италии
Ирина Шейк и Брэдли Купер отдыхают в Италии

Ирина Шейк и Брэдли Купер отдыхают в Италии. Влюбленную парочку застали за жаркими поцелуями. 

СМИ: Брэдли Купер и Ирина Шейк готовятся стать родителями
СМИ: Брэдли Купер и Ирина Шейк готовятся стать родителями

О том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк готовятся стать родителями, раструбили ряд зарубежных и отечественных СМИ. И это при том, что пара начала встречаться

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости