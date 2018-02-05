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| | Станислав Садальский просит Эрнста убрать Галкина с "Первого канала"

Станислав Садальский просит Эрнста убрать Галкина с "Первого канала"

Вчера, 19:26
Известный актер Станислав Садальский в очередной раз раскритиковал Максима Галкина. В своем микроблоге Садальский обратился к руководству "Первого канала" с просьбой заменить Максима Галкина.

Станислав Садальский просит Эрнста убрать Галкина с "Первого канала"

 

Напомним, что не так давно Садальский осуждал азартную зависимость Примадонны на страницах своего микроблога, а теперь ему "мешает" телеведущий Максим Галкин. Актер театра и кино считает, что Галкина стало "слишком много" на российском телевидении.

Заметим, что актер недавно раскритиковал новое шоу Максима Галкина "Звезды под гипнозом". Проект был очень резко оценен Садальским в Сети.

"Кто идеолог этого примитива? Глупее и печальнее шоу трудно придумать! И жалко артистов, которые любыми способами пытаются засветиться. Правда бездарно получается, хуже всех — у Максим Г. Костя, ну Константин Львович — вы, по-моему, остались единственный, кто ходит под гипнозом Максима Г. Ну, может уже хватит его, уж очень много!" - написал актер на своей странице в соцсети. Артиста поддержали очень многие, отметив в комментариях, что хватит дурачить народ. Шоумен ответил на обвинения Станислава Садальского. Максим утверждает, что критика актера вызвана старой личной неприязнью. Галкин не помнит причин, вызванных недоброжелательность актера и виноватым себя не считает.
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