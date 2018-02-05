Памела Андерсон рассекретила возможность оставаться секс-символом после менопаузы

Знаменитая модель и актриса Памела Андерсон поведала, как можно остаться секс-символом после менопаузы. Ее слова передают британские СМИ.

Никита Готский

Известной модели уже 50 лет. Он дала честное слово и процедуре, с которой сталкивается каждая женщина в ее годы. Для многих представительниц прекрасного пола менопауза является сложным испытанием, Памела не исключение. Справляется Андерсон с перепадами настроения и иными физиологическими проявлениями новая любовь и постоянное проживание на территории Франции. У модели имеется возлюбленный, молодой футболист сборной Франции Адиль Рами. По словам знаменитости, он нежно и терпеливо к ней относится, и Памела, по ее признанию, счастлива с ним.Звезда внимательно следит за собой и поражает возлюбленного собственным внешним видом. Рами удивляется, когда кто-то из друзей Памелы вспоминает ее возраст. Он на полном серьезе считает, что актрисе не 50 лет, а 30. Андерсон и Рами защищают свою любовь. По мнению модели, в жизни много ненастоящих отношений и люди пытаются это разглядеть. Футболист заботится о любимой, сама же Андерсон утверждает, что у них простая жизнь без блеска и стразов.