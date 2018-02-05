"Пошлая Молли" показала клип с сексом школьников

Музыканты украинской группы «Пошлая Молли» презентовали клип на трек «Типичная вечеринка с бассейном». Кадры нового творения коллектива имеются в YouTube.

Никита Готский

На ролике запечатлена так называемая вписка школьников. Они распивают алкогольные напитки, скрываются в спальнях и предаются любовным ласкам. В конце записи одну из девушек избивают и пытают, и она лишается сознания.Немного ранее музыкальный коллектив «Мы» исполнила песню «Возможно». В январе произошел громкий случай в одном из московских учебных заведений, когда студент убил и изнасиловал свою соседку по общежитию, после чего его обнаружили мертвым. В предсмертной записке молодого человека нашли запись, что к злодеянию его подтолкнула именно эта композиция.