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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

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| | "Пошлая Молли" показала клип с сексом школьников

"Пошлая Молли" показала клип с сексом школьников

Вчера, 19:06
Музыканты украинской группы «Пошлая Молли» презентовали клип на трек «Типичная вечеринка с бассейном». Кадры нового творения коллектива имеются в YouTube.

"Пошлая Молли" показала клип с сексом школьников

 

На ролике запечатлена так называемая вписка школьников. Они распивают алкогольные напитки, скрываются в спальнях и предаются любовным ласкам. В конце записи одну из девушек избивают и пытают, и она лишается сознания.

Немного ранее музыкальный коллектив «Мы» исполнила песню «Возможно». В январе произошел громкий случай в одном из московских учебных заведений, когда студент убил и изнасиловал свою соседку по общежитию, после чего его обнаружили мертвым. В предсмертной записке молодого человека нашли запись, что к злодеянию его подтолкнула именно эта композиция.
Никита Готский
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