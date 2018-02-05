Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Хью Грант отсудил у Mirror Group шестизначную сумму за взлом телефона

Хью Грант отсудил у Mirror Group шестизначную сумму за взлом телефона

Вчера, 19:03
Высокий суд Лондона обязал медиахолдинг Mirror Group выплатить британскому актеру Хью Гранту значительную компенсацию за прослушивание его телефона.

Хью Грант отсудил у Mirror Group шестизначную сумму за взлом телефона

 

В понедельник прошло заседание лондонского Высокого суда по делу о прослушивании телефона Хью Гранта Mirror Group. Адвокаты актера представили договор с медиахолдингом. Представитель Mirror Group объявил, что организация полностью признает свою вину и приносит извинения Хью Гранту и остальным жертвам представителей СМИ, вмешавшихся в частную жизнь людей. Сам актер заявил, что незаконные способы сбора информации Mirror Group использовал в промышленных масштабах. Точная сумма компенсации не называется, но предполагается, что речь идет о шестизначном числе.

Напомним, что четыре года назад Mirror Group впервые признал свою причастность к незаконному прослушиванию телефонов знаменитостей. На данный момент около 40 звезд достигли соглашения с медиахолдингом.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Великобритании можно заказать хэтчбек Fiat 500 Mirror Special Edition
В Великобритании можно заказать хэтчбек Fiat 500 Mirror Special Edition

В Великобритании можно заказать хэтчбек Fiat 500 Mirror Special Edition. Стоимость новинки не превысит 12,5 тысяч фунтов стерлингов.

Джордж Майкл повлиял на стиль 80-х - Mirror
Джордж Майкл повлиял на стиль 80-х - Mirror

Британский певец греческого происхождения Джордж Майкл формировал моду 80-х годов. Об этом написали в издании Mirror.

Выход игры Mirror’s Edge Catalyst перенесен на май 2016 года
Выход игры Mirror’s Edge Catalyst перенесен на май 2016 года

Выход долгожданной игры Mirror’s Edge Catalyst перенесен на май 2016 года. Популярная американская компания Electronic Arts совместно с DICE уже официально

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости