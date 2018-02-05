Хью Грант отсудил у Mirror Group шестизначную сумму за взлом телефона

Высокий суд Лондона обязал медиахолдинг Mirror Group выплатить британскому актеру Хью Гранту значительную компенсацию за прослушивание его телефона.

Виктория Озерова

В понедельник прошло заседание лондонского Высокого суда по делу о прослушивании телефона Хью Гранта Mirror Group. Адвокаты актера представили договор с медиахолдингом. Представитель Mirror Group объявил, что организация полностью признает свою вину и приносит извинения Хью Гранту и остальным жертвам представителей СМИ, вмешавшихся в частную жизнь людей. Сам актер заявил, что незаконные способы сбора информации Mirror Group использовал в промышленных масштабах. Точная сумма компенсации не называется, но предполагается, что речь идет о шестизначном числе.Напомним, что четыре года назад Mirror Group впервые признал свою причастность к незаконному прослушиванию телефонов знаменитостей. На данный момент около 40 звезд достигли соглашения с медиахолдингом.