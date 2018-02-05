София Ротару похвасталась снимком из отпуска и прекрасной фигурой

Известная певица София Ротару показала с отдыха на Мальдивах изображения в купальнике. Снимки звезды доступны в Instagram.

Никита Готский

Ротару делится с поклонниками фотографиями местной природы: изумительного океана, зеленой растительности и белоснежного песка. Согласно фото, свободное время вечером певица тоже любит проводить на пляже. Для соответствия ярким и запоминающимся местам, знаменитость надела приметный бюстгальтер, просвечивающийся сквозь рубашку белого цвета. Отлично дополнила образ певицы синяя юбка-платок с желтыми и белыми полосами, а также солнцезащитные очки. Своим подписчикам певица желает любви и душевного тепла.Фанаты оценили внешность 70-летней исполнительницы. Они написали ей множество приятных слов. «Прекрасная», «Обворожительная» такие и другие выражения можно прочитать в адрес Ротару в Instagram.Ранее на Мальдивах отдыхала Анастасия Волочкова. Она не раз показывала фото в шпагате и миниатюрных бикини, за что была нещадно критикуема фолловерами.