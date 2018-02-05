Складки на шее у пенсионерки. Ротару случайно показала сексуальную грудь

Поддерживают связь с поклонниками не только молодые звезды шоу-бизнеса, но и представители более старшего поколения, о чем говорят многочисленные аккаунты артистов в соцсетях. Не так давно под прицел комментаторов попала известная исполнительница София Ротару, которая спровоцировала активное обсуждения собственной фигуры и некоторых других нюансов среди фанатов.

Анна Лисичкина

На странице знаменитости появились свежие кадры, которые опубликовала сама певица, и публика смогла узнать, что их кумир находится на солнечном побережье Мальдивских островов. Поначалу артистка размещала лишь пейзажи, но на очередном снимке похвасталась новым купальником, который пыталась замаскировать под спрозрачной блузкой. Тем не менее, подписчики обратили внимание, что уже не молодая исполнительница предстала перед ними в красном купальнике, верх от которого, а за одно и грудь певицы, были хорошо видны в кадре.В комментариях истинные фанаты начали оставлять Ротару свои пожелания, а также хвалить Софью Михайловну за прекрасный внешний вид, обаятельность и чувство стиля. Многие поклонники звезды эстрады не могли оставить без внимания и тот факт, что их кумир находится на заслуженном отдыхе, поэтому имеет право расслабиться и делать такие яркие фотографии. Однако на фото хорошо видны складки на шее артистки, которые могли образоваться либо от неудачного ракурса, либо по причине уважаемого возраста исполнительницы.Поклонники известной для всех певицы также отметили в комментариях, что желают артистке хороших выходных, а ко всему этому публика не оставила без внимания невероятные пейзажи, красотой которых восхищалась не только Софья Михайловна, но и почитатели ее творчества. Под снимком один из подписчиков певицы отметил, что у него в городе сейчас лежит снег, но "сколько бы зима ни мела", и тем самым процитировал одну из песен Ротару. В профиле исполнительницы можно заметить одну закономерность, и речь идет о хорошем отношении фанатов к своему кумиру, что в современном мире может не прослеживаться на страницах молодых артистов.Исходя из комментариев на странице Софии Ротару становится понятно, что на свои 70 лет певица абсолютно не выглядит, о чем также пишут искренние комментаторы. Поклонники убеждены, что с годами их кумир практически не изменилась, и ее песни знают практически все ценители российской музыки, популярной в разное время. Практически под каждой фотографией исполнительницы фанаты оставляют отрывки из ее же песен, но иногда Ротару подталкивает к этому сама.