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| | Армен Джигарханян находится на грани инсульта

Армен Джигарханян находится на грани инсульта

Вчера, 18:06
Лучший друг Армена Джигарханяна Марк Рудинштейн рассказал, что после скандала со своей женой актер был на грани инсульта.

Армен Джигарханян находится на грани инсульта

 

Марк Рудинштейн был приглашен в студию на передачу «Звезды сошлись», где и поведал о последних событиях в жизни его друга Армена Джигарханяна. Конфликт между Арменом и его женой Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел из-за ее пробы выпустить премьеру спектакля без Джигарханьяна. Впоследствии скандала Рудинштейн отвез Армена в больницу в не вменяемом состоянии, он был на грани инсульта. Джигарханян после выздоровления заявил, что его жена переписала на себя все его имущество и пытается ускорить его смерть. В ходе расследования в кабинете актера были обнаружены таблетки, якобы подкинуты ему женой, которые актеру противопоказано принимать, а также нашли тайно установленную камеру наблюдения.

Отметим, что по факту заявления Армена Джигарханяна против своей жены Виталины Цымбалюк-Романовской ведется расследование. Актер также заявил о пропаже своего паспорта.
Пелагея Лебединская
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