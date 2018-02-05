Армен Джигарханян находится на грани инсульта

Лучший друг Армена Джигарханяна Марк Рудинштейн рассказал, что после скандала со своей женой актер был на грани инсульта.

Пелагея Лебединская

Марк Рудинштейн был приглашен в студию на передачу «Звезды сошлись», где и поведал о последних событиях в жизни его друга Армена Джигарханяна. Конфликт между Арменом и его женой Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел из-за ее пробы выпустить премьеру спектакля без Джигарханьяна. Впоследствии скандала Рудинштейн отвез Армена в больницу в не вменяемом состоянии, он был на грани инсульта. Джигарханян после выздоровления заявил, что его жена переписала на себя все его имущество и пытается ускорить его смерть. В ходе расследования в кабинете актера были обнаружены таблетки, якобы подкинуты ему женой, которые актеру противопоказано принимать, а также нашли тайно установленную камеру наблюдения.Отметим, что по факту заявления Армена Джигарханяна против своей жены Виталины Цымбалюк-Романовской ведется расследование. Актер также заявил о пропаже своего паспорта.