"Как простынь": Борисова из-за безденежья начала демонстрировать чулки

Телеведущая опубликовав неоднозначный снимок, поделилась своей новой диетой, которая помогает ей держать себя в отличной форме. Она рассказала о подробностях нового режима питания и дополнила его несколькими советами «от себя». Но внимание пользователей привлекли не полезные советы Борисовой, а ее внешний вид. Критике подвергся макияж ведущей и ее извечная манера держать рукой волосы с одной стороны во время фотографирования, а также чулки напоказ, которые видны в кадре. Юзеры порекомендовали Дане не так сильно красить глаза, а ее бледные губы сравнили с простыней. Подписчики также высказали мнение, что Борисова продолжает принимать наркотики, потому что нашли соответствующие признаки на ее лице, а также рассудили так из-за ее не очень связной речи. Конечно, многие поддержали ведущую, назвав красавицей и умницей, и даже пригласили ее обращаться в соцсеть, если ей будет особенно тяжело.

Будучи приглашенной гостьей в передаче «Ты не поверишь!» Дана поделилась перипетиями своей нынешней жизни, рассказав, что, пройдя курс реабилитации от наркозависимости в Таиланде, она вернулась домой совершенно другим человеком. Но в свою прежнюю квартиру Борисова возвращаться не хочет, более того - она решила оставить в прошлой жизни даже все свои вещи. В связи с этим сейчас ведущая переживает довольно сложный период, когда у нее фактически нет средств к существованию. Обитает она в квартире, которую снимает для нее Андрей Малахов, а свое элитное жилье Дана выставила на продажу, как и множество роскошных шуб. Правда, ввиду отсутствия покупателей, цену на квартиру приходится снижать.На днях очередной «сеанс видеосвязи с поклонниками» в соцсети закончился у Борисовой конфузом. Ведущая в процессе общения с поклонниками, воспользовалась услугами стилиста, который причесывал ее. В какой-то момент халат, надетый на знаменитости, распахнулся, явив любопытным пользователям бюст Даны. Телеведущая очень удивилась, когда на нее вдруг посыпались гневные комментарии юзеров, обвинявших ее в возврате к старым пагубным привычкам. Сначала она не могла понять, в чем дело, но, пересмотрев ролик, немедленно удалила запись. Но она уже была «растащена» по Сети шустрыми пользователями.За комментариями по этому поводу к Борисовой обратились журналисты, которым она откровенно рассказала, что вот уже девять месяцев не касается никаких запрещенных препаратов. А казус получился из-за того, что это была утренняя съемка и все произошло абсолютно случайно. Ведущая также призвала прекратить травлю ее постоянными упреками в употреблении наркотиков, о которых она уже и думать забыла.