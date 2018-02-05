"Как простынь": Борисова из-за безденежья начала демонстрировать чулки

Будучи приглашенной гостьей в передаче «Ты не поверишь!» Дана поделилась перипетиями своей нынешней жизни, рассказав, что, пройдя курс реабилитации от наркозависимости в Таиланде, она вернулась домой совершенно другим человеком. Но в свою прежнюю квартиру Борисова возвращаться не хочет, более того - она решила оставить в прошлой жизни даже все свои вещи. В связи с этим сейчас ведущая переживает довольно сложный период, когда у нее фактически нет средств к существованию. Обитает она в квартире, которую снимает для нее Андрей Малахов, а свое элитное жилье Дана выставила на продажу, как и множество роскошных шуб. Правда, ввиду отсутствия покупателей, цену на квартиру приходится снижать.
На днях очередной «сеанс видеосвязи с поклонниками» в соцсети закончился у Борисовой конфузом. Ведущая в процессе общения с поклонниками, воспользовалась услугами стилиста, который причесывал ее. В какой-то момент халат, надетый на знаменитости, распахнулся, явив любопытным пользователям бюст Даны. Телеведущая очень удивилась, когда на нее вдруг посыпались гневные комментарии юзеров, обвинявших ее в возврате к старым пагубным привычкам. Сначала она не могла понять, в чем дело, но, пересмотрев ролик, немедленно удалила запись. Но она уже была «растащена» по Сети шустрыми пользователями.
За комментариями по этому поводу к Борисовой обратились журналисты, которым она откровенно рассказала, что вот уже девять месяцев не касается никаких запрещенных препаратов. А казус получился из-за того, что это была утренняя съемка и все произошло абсолютно случайно. Ведущая также призвала прекратить травлю ее постоянными упреками в употреблении наркотиков, о которых она уже и думать забыла.