Располневшая Мать драконов: Эмилия Кларк шокировала лишним весом

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, которая исполнила одну из главных ролей Дейенерис Таргариен, набрала пару лишних килограммов. Однако фанаты стали переживать, как мать Драконов теперь будет выглядеть на экране.

Эмилия Кларк в шикарном кружевном платье приняла участие в фотосессии в Риме, для модного дома Dolce&Gabbana. Недавно актриса стала лицом известного бренда вместе с Китом Харрингтоном, который сыграл в сериале роль Джона Сноу. Снимки, которые сделали папарацци, шокировали фанатов сериала.

Светлана Славянская

31-летняя актриса заметно располнела, что сильно расстроило её поклонников. Сама Эмилия Кларк не переживает по поводу своей внешности и к критике в свой адрес относится с юмором. Однако поклонники заявили, что не хотят видеть на экранах располневшую Мать драконов.