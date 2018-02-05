Располневшая Мать драконов: Эмилия Кларк шокировала лишним весом

Эмилия Кларк в шикарном кружевном платье приняла участие в фотосессии в Риме, для модного дома Dolce&Gabbana. Недавно актриса стала лицом известного бренда вместе с Китом Харрингтоном, который сыграл в сериале роль Джона Сноу. Снимки, которые сделали папарацци, шокировали фанатов сериала.
31-летняя актриса заметно располнела, что сильно расстроило её поклонников. Сама Эмилия Кларк не переживает по поводу своей внешности и к критике в свой адрес относится с юмором. Однако поклонники заявили, что не хотят видеть на экранах располневшую Мать драконов.