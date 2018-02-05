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| | Ума Турман открыла тайну об изнасиловании ее актером в 16 лет

Ума Турман открыла тайну об изнасиловании ее актером в 16 лет

Сегодня, 15:56
Голливудская актриса раскрыла свой тайный секрет о том, что ее изнасиловал в 16 лет актер, а также о многочисленных сексуальных домогательствах к ней со стороны Харви Вайнштейна.

Ума Турман открыла тайну об изнасиловании ее актером в 16 лет

 

Знаменитая актриса Ума Турман в своем недавнем интервью рассказала о сексуальных домогательствах в ее юном возрасте со стороны продюсера Харви Вайнштейном. Ранее заявить на его поведение актриса не считала нужным, а теперь, когда вокруг персоны продюсера разразился огромный публичный скандал о домогательстве многих актрис, решила открыть тайну. Также Ума поделилась страшной тайной, какую пережила в свои 16 лет. Она только начинала свою карьеру в кино, познакомилась в ночном клубе с актером, который воспользовавшись наивностью юной девушки, заманив к себе домой и там изнасиловал ее. Многие годы актриса никому не рассказывала об потерянной девичий чести, а теперь все таки решилась.

Отметим, что в Голливуде ведется « война» в обвинениях продюсеров и режиссеров в сексуальном домогательстве и изнасилованиях. В списки насильников помимо Харви Вайнштейна вошли и Кевин Спейси, Чарли Шин, Ларс фон Триера, Стивен Сигал, Сильвестр Сталлоне и Дастин Хоффман.
Пелагея Лебединская
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