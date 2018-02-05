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| | Брат кинозвезды сериала "Секс в большом городе" найден мертвым

Брат кинозвезды сериала "Секс в большом городе" найден мертвым

Сегодня, 15:58
Брат актрисы сериала «Секс в большом городе» Ким Кэттролл найден мертвым. Об этом она сообщила в Twitter.

Брат кинозвезды сериала "Секс в большом городе" найден мертвым

 

Актриса написала в соцсети, что она и ее семья переживает уход Криса Кэтролла. Ранее Ким заявляла подписчикам, что ее брат пропал в конце января нынешнего года. Все документы и смартфон мужчины находились в открытом доме. Тогда кинозвезда сообщала, что ее родственник никогда не покинул стены дома из собственных вещей и своих собак. Женщина выражает благодарность за слова поддержки пользователям, которые те высказали в такие тяжелые для нее дни.
 
Обстоятельства и точные причины смерти Криса Кэттролла пока остаются неизвестными. Согласно версии следователей, в его смерти нет чего-либо подозрительного.

Ким Кэттролл снималась в таких фильмах, как "Призрак", "Полицейская академия", "Коломбо" и других.
Никита Готский
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