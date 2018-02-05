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| | Лена Миро: Ума Турман выбилась в звезды "раком"

Лена Миро: Ума Турман выбилась в звезды "раком"

Сегодня, 15:30
Новая актриса заявила о домогательствах несчастного продюсера Харви Вейнштейна. Ею оказалась Ума Турман.

Лена Миро: Ума Турман выбилась в звезды "раком"

 

Ума Турман высказала свои откровения касательно Харви. По ее словам, продюсер приставал к ней, щупал ее и принуждал к интимной связи, повалив на кровать. Вейнштейн склонял звезду к сексу больше 20 лет назад, но та все это время молчала.

По словам актрисы, она позже угрожала известному кинодеятелю, если тот посмеет изнасиловать очередную актрису, она заявит об этом в полицию, и тогда его «карьере и репутации придет конец». Свои угрозы Ума Турман воплотила в жизнь только спустя годы, когда уже многие киноактрисы высказались по этому поводу, пока Турман сберегала молчание.

По мнению блогера Лены Миро, звезда все это время хранила молчание, потому как хотела оставаться популярной и востребованной актрисой, также, как аналогично поступали и ее коллеги по творческому цеху: они молчали, как так стремились быть и дальше звездами.
Никита Готский
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