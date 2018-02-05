«Шикарная пара, счастья вам»: Волочкову заподозрили в романе со священником

Балерина посетила Ново-Иерусалимский монастырь, и, как обычно, поделилась снимками оттуда со своими поклонниками в Instagram. Волочкова также написала массу возвышенных пожеланий своим подписчикам, так как, видимо, положительные эмоции от посещения этого места переполняли артистку. Она напомнила поклонникам, что все плохие чувства, так или иначе выраженные в сторону других людей, всегда возвращаются обратно. Поклонники, уже по традиции, разделились на тех, кто желает Волочковой счастья и тех, кто высказывает о ней негативное мнение. Но самыми удивительными оказались комментарии, в которых Волочкову и священнослужителя приняли за пару и даже пожелали им счастья.

Примечательно, что на остальных снимках, выложенных артисткой из монастыря, присутствует ее новый возлюбленный Михаил. Персона которого совсем недавно подвергалась бурному обсуждению. В частности, наличие у него анкеты на сайте знакомств, в которой он без тени смущения указал, что целью общения для него является дружба, секс и т.д., он любит выпить и живет в коммунальной квартире,а еще у него имеются дети от предыдущих отношений, проживающие с ним.Неугомонные пользователи пока еще продолжают спорить на тему того, кем же этот человек приходится Анастасии Волочковой, хотя сама знаменитость регулярно выкладывает снимки и видеоролики, на которых демонстрирует нежные чувства к Михаилу. То обнимает его, сидящего за столом на кухне, то ходит с ним в церковь, а то и катается на санках по улицам своего поселка.Но даже глядя, на такие умилительные кадры, поклонники могут в шутку обратиться к Михаилу с сочувствием относительно немаленьких габаритов балерины, которую ему приходится катать на санках, а то и вовсе напомнить Волочковой, что в ее возрасте давно пора стать серьезнее. Некоторые даже уверены, что мужчина является одним из представителей обслуживающего персонала, который получает деньги за выполнение очередной прихоти звезды.Одной из свежих новостей, которой также поделилась Волочкова, стал потоп в ее доме, с которым пришлось справляться дочери балерины, у которой в гостях были подруги. Воды были так много, что промокли даже ковры в доме, а в детской даже плавали на полу вещи и пришлось выбрасывать палас. Стоит отметить, что, разместив этот снимок, звезда закрыла возможность к комментированию.