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| | Окультизм и "страшный грех". Сестру Бузовой просят удалить атеистичный пост

Окультизм и "страшный грех". Сестру Бузовой просят удалить атеистичный пост

Сегодня, 15:27
Сестра известной телеведущей и с недавнего времени певицы Ольги Бузовой не так активно обсуждается публикой, как ее звездная родственница. Тем не менее, внимательные подписчики на странице Анны не упускают возможности поднять шум, как это и произошло накануне. Поводом для скандала стала невинная на первый взгляд публикация, но содержащиеся в ней факты спровоцировали бурное обсуждение ситуации.

Окультизм и "страшный грех". Сестру Бузовой просят удалить атеистичный пост

 

Речь идет о посте, в котором Анна Бузова решила поговорить с поклонниками о будущем, предсказаниях и вере гадалкам. Как отметила сама девушка, раньше она была скептиком и не могла серьезно относиться к экстрасенсам, однако совсем недавно пообщалась в непринужденной обстановке с одной из представительниц данной группы людей. Анна подчеркнула, что свое мнение она кардинально поменяла, гадалка ей рассказала все о прошлом, и теперь она лично может посоветовать эту девушку всем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Бузова-младшая прикрепила к указанной публикации ссылку на некую Татьяну, и подписчики принялись высказывать собственные точки зрения. В основном, публика сошлась на том, что девушка опустилась «ниже плинтуса» благодаря подобному посту. Подписчики отметили, что эта рекомендация является рекламой шарлатанки, и не более, поэтому вестись на такое не следует. Также многие поняли и сообщили другим фанатам Анны, что предсказательница Татьяна берет за свои услуги по две тысячи с предоплатой, свои услуги оказывает дистанционно, поэтому реклама на странице известной личности лишь портит репутацию сестры Бузовой.

Другая более серьезная тема была затронута православными комментаторами, и публика пришла в ужас от того, что их кумир позволяет себе высказываться о гадалках и просмотре будущего. Как писали фанаты, подобные действия являются большим грехом, и провоцировать публику своим примером также не следует, ведь многие могут поверить словам Анны и повестить на такую авантюру. Больше всего верующих огорчил тот факт, что гадания всегда воспринимались в обществе как нечто запрещенное, но звезда «Дома-2» в прошлом поддалась соблазну заработать деньги за рекламу, что очень возмущает народ.

В микроблоге Анны Бузовой нередко появляются рекламные посты, но раньше девушка занималась продвижением страниц по продаже одежды, а также рекламой мебельного салона и прочего, однако публикация с темой гадания стала чуть ли не самой шумной за последнее время. Более того, сестру известной исполнительницы пристыдили за вранье, ведь она отметила, что пообщалась с гадалкой в непринужденной обстановке и услуги экстрасенса бесплатные, а зайдя на страницу «мага» можно понять, что для проверки ее способностей необходимо отправить две тысячи рублей в неизвестном направлении.
Анна Лисичкина
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