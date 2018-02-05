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| | Дана Борисова пытается выбраться из финансового кризиса

Дана Борисова пытается выбраться из финансового кризиса

Сегодня, 14:37
После злоупотребления наркотиками и алкоголем, а после и прохождения реабилитации в Таиланде Дана Борисова вернулась на родину. Сейчас Дана живет в двухкомнатной квартире в Москве, которую ей снял коллега и друг Андрей Малахов.

Дана Борисова пытается выбраться из финансового кризиса

 

Дана признается, что не желает возвращаться к старому жилью и вещам, поскольку они возрождают в памяти её былую жизнь в зависимости. Дана заявила, что из своей былой квартиры прихватила лишь сковороду и чашку. Сейчас экс-телеведущая признается, что ей не в чем ходить. Чтобы выбраться из финансовой ямы она выставила на продажу свои дорогостоящие шубы и квартиру в элитном районе Москвы. На шубы Дана сбросила цену уже в два раза. Квартиру готова продать за 25 миллионов.

Также, недавно Дана Борисова сообщила, что страдает от нападок со стороны хейтеров и от собственной депрессии. Звезда навсегда решила вернуться в Москву и взяться за личную жизнь.
Петр Иванов
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