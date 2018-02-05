Елена Темникова удивила поклонников новым снимком в купальнике

Елена Темникова продолжает радовать поклонников новыми фото. На этот раз звезда сообщила, что приезжает в Москву с Мальдив, где певица отдыхала вместе с семьей. Запись Темникова сопроводила снимком в синем купальнике.

Виктория Озерова

Как и все звезды отечественного шоу-бизнеса, в это время Елена Темникова с мужем отправилась отдыхать в солнечные края. Для этого певица выбрала Мальдивы. Около получаса назад в личном микроблоге в Instagram артистка сообщила, что уже собирается возвращаться. Певица спросила у поклонников о погоде в Москве, а также поинтересовалась, не задерживают ли рейсы. Елена Темникова отметила, что будет скучать по островам. Запись звезда сопроводила фото в синем купальнике, продемонстрировав поклонникам шикарную фигуру. Пользователи оценили новое фото, а также сообщили, что ждут певицу не только в столице, а и на концертах в других городах РФ.За считанные минуты публикация собрала более 20 тысяч отметок «мне нравится».