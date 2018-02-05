Михаил Гуцериев пишет дэнс-хиты для группы «На-На»

Новую грань своего таланта открыл для слушателей поэт-песенник Михаил Гуцериев. Известный автор, лауреат многочисленных премий национального конкурса «Песня года» успешно расширяет аудиторию. Как пишет «КП», Гуцериев приступил к созданию модных танцевальных хитов для молодых слушателей. С первым из них молодежь уже познакомилась и оценила – это дэнс-хит «Сделал шаг», представленная проектом Nanarevolution&Andrian.

Музыку сочинили Михаил Бабанов и Игорь Дворянинов, автором модной аранжировки выступил Андриан Мельников, диджейAndrian. А под названием проекта скрывалась давно любимая поклонниками группа «На-На».Сами музыканты не скрывают восторга от совместного творчества с «великим Гуцериевым». «Такие песни, которые пишет Михаил Гуцериев, не пишет больше никто. Космос просто!», - восклицают ребята, радуясь, что Бари Алибасов принес в студию целую папку стихов Гуцериева, с которыми они работают и обещают, что в скором времени выйдут на сцену с новыми хитами.



