В интернете впервые появились фото беременной Кайли Дженнер

В социальной сети Instagram на странице Хлои Дженнер появились фотография беременной сестры Кайли Дженне, которая в прошедшем году была главной темой для обсуждений.

1 февраля модель Кайли Дженет родила ребенка, но почему-то этой радостной новостью поделилась со своими поклонниками только сейчас. В социальной сети Instagram она принесла свои извинения всем своим подписчикам и поклонникам о том, что так долго держала их в неизвестности о своей беременности и родах. Также сообщила, что роды прошли успешно, родила здоровенькую девочку. Как модель назвала своего первенца еще не известно.

Пелагея Лебединская

Отметим, что Кайли Дженет родила ребенка от репера Трэвиса Скота, с которым не состоят в браке. Кайли до сих пор остается незамужней дамой и считает себя феминисткой, не зависящей от мужчин.