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| | В интернете впервые появились фото беременной Кайли Дженнер

В интернете впервые появились фото беременной Кайли Дженнер

Сегодня, 14:05
В социальной сети Instagram на странице Хлои Дженнер появились фотография беременной сестры Кайли Дженне, которая в прошедшем году была главной темой для обсуждений.

В интернете впервые появились фото беременной Кайли Дженнер

 

1 февраля модель Кайли Дженет родила ребенка, но почему-то этой радостной новостью поделилась со своими поклонниками только сейчас. В социальной сети Instagram она принесла свои извинения всем своим подписчикам и поклонникам о том, что так долго держала их в неизвестности о своей беременности и родах. Также сообщила, что роды прошли успешно, родила здоровенькую девочку. Как модель назвала своего первенца еще не известно.

В интернете впервые появились фото беременной Кайли Дженнер

 

Отметим, что Кайли Дженет родила ребенка от репера Трэвиса Скота, с которым не состоят в браке. Кайли до сих пор остается незамужней дамой и считает себя феминисткой, не зависящей от мужчин.
Пелагея Лебединская
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