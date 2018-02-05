Масштабный скандал привел к отмене программы Шепелева

Александра Рошаль обладала компроматом на Маринику Смирнову, которая должна была стать главной героиней программы, прилетевшей для этого из Лондона за счет редактора. Кроме того, женщине оплатили проживание в шикарном отеле и обратный билет даже после того как она сорвала программу, тогда как требование Рошаль, которая не попросила даже гонорара, ограничившись лишь оплатой билетов, проигнорировали.
По словам эксперта, она не хотела лететь в Москву, поскольку недавно перенесла пластическую операцию и ей не рекомендуют менять климат, но ее знакомый редактор «На самом деле» мольбами уговорил ее принять участие в шоу, которое отменилось когда Смирнова поняла, что ее хотят опозорить на всю страну.