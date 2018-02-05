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| | Тайна раскрыта: Бузова рассказала об отношениях с Батрутдиновым

Тайна раскрыта: Бузова рассказала об отношениях с Батрутдиновым

Сегодня, 13:48
Через несколько дней после возвращения с Таиланда, где Тимур Батрутдинов отдыхал вместе с Ольгой Бузовой, звезд снова увидели в паре. На этот раз коллеги вместе показались на примерке коллекции российского дизайнера Беллы Потёмкиной, как написала певица и телеведущая, «совершенно случайно».

Тайна раскрыта: Бузова рассказала об отношениях с Батрутдиновым

 

В личном микроблоге Ольга Бузова раскрыла поклонникам секрет отношений с Тимуром Батрутдиновым. Публикация лишь подогрела слухи об их романе. На этот раз звезды приняли участие в романтической фотосессии для рекламы новой коллекции Беллы Потёмкиной. По утверждению Бузовой, она оказалась на данном мероприятии вместе с Батрутдиновым «совершенно случайно». Следует отметить, что новая капсульная коллекция российского дизайнера приурочена ко Дню всех влюбленных, также модельер сделала акцент на ЧМ-2018.

Примечательно, что всего два года назад в аналогичной фотосессии Ольга Бузова снималась со своим экс-мужем Дмитрием Тарасовым.
Виктория Озерова
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