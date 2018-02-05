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| | Daily Mail сравнили Кейт Миддлтон с ковром

Daily Mail сравнили Кейт Миддлтон с ковром

Сегодня, 14:01
Джен Мейр, колумнистка издания The Daily Mail, представила публикацию, в которой, опираясь на мнения обычных жителей Британии и свое собственное, раскритиковала гардероб герцогини Кейт Миддлтон во время недавнего визита монаршей семьи в Скандинавию.
 

Daily Mail сравнили Кейт Миддлтон с ковром

 

Мейр получила письмо от одной из читательниц издания, которая оказалась резко недовольна тем, как выглядит принц Уильям и его супруга. По ее мнению, Миддлтон выбрала себе платье под цвет ковра.
 
«Недавно Кейт Миддлтон выбрала себе шелковое платье от Erdem почти за 2 тысячи фунтов. Наряд прекрасно сочетался с ковром в комнате и напомнил мне сцену, когда героиня Джулии Эндрюс сняла шторы в «Звуках музыки», чтобы сделать костюм для спектакля своим детям», - пишет разъяренная читательница.
 
Она задается риторическим вопросом, не могли ли Кейт выбрать что-то элегантнее, как минимум, чтобы это соответствовало ее фигуре и возрасту. Читательница усомнилась в профессиональных качествах стилиста королевской семьи и, в частности, герцогини Кембриджской.
 
«Во всех этих нарядах Кейт презентует нас, но с тем же успехом она могла выйти в пластиковом пакете. Я не могут согласиться с тем, что герцогиня выбрала для тура по Скандинавии», - отмечается в публикации.

Николай Офицеров
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